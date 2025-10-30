30 октября, 16:42Общество
Отец Илона Маска захотел получить российский паспорт
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск признался в интервью ТАСС, что был бы не против получить паспорт гражданина России.
"Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня", – сказал он.
Маск отметил, что вопрос о российском паспорте для него неожиданный, поэтому он удивлен.
Ранее во время выступления в московском офисе IT-компании Ivideon отец миллиардера сделал комплимент российским женщинам, похвалив их умение ухаживать за собой. Также он восхитился чистотой городов в России и посоветовал другим людям посетить страну и своими глазами увидеть, как нужно жить.