Отец Илона Маска поставил россиянок в пример другим женщинам

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Андрей Титов

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск считает, что женщинам других стран нужно учиться у россиянок. Об этом он заявил во время выступления в московском офисе IT-компании Ivideon, передает РИА Новости.

"Научите женщин в других странах ухаживать за собой так же, как это делают в России", – сказал Маск.

Кроме того, он поделился впечатлениями от поездки по России, похвалив города страны за чистоту. Маск призвал других людей приехать сюда и своими глазами увидеть, как нужно жить.

Ранее он назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире, а также восхитился красотой Большого театра. На контрасте с Вашингтоном и Лондоном российская столица показалась ему более безопасным местом.

