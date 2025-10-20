Экс-помощница Байдена рассказала о добрых людях в России

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид заявила, что в России живут добрые люди. Сама американка находится в Москве.

"Я просто нахожу это место таким красивым, чистым, эффектным, с милыми, добрыми людьми", – приводит слова Рид РИА Новости.

Кроме того, экс-помощница Байдена поделилась впечатлениями о работе в команде RT. Она назвала СМИ замечательным местом, где "вы никогда не подвергаетесь цензуре".

Рид переехала в Россию в 2023 году. Она признавалась, что когда вышла из самолета в Москве, впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности.

Владимир Путин предоставил российское гражданство экс-помощнице Байдена. Американка поблагодарила президента и призналась, что ей очень нравится столица.