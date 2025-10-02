Путин признался, что любит Москву

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на пленарной сессии "Валдая" заявил, что любит Москву. Свое признание президент в шутку назвал "революционным событием".

К российскому лидеру во время дискуссии обратилась недавно получившая гражданство РФ американка Тара Рид. Она поблагодарила президента за гражданство и призналась, что ей очень нравится столица.

"У нас много общего, потому что я тоже люблю Москву", – сказал Путин.

Рид, которая является бывшей помощницей экс-президента США Джо Байдена, переехала в Россию в 2023 году. Она признавалась, что, когда вышла из самолета в Москве, впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер также обратился за российским гражданством. По его словам, он чувствует себя в России как дома и провел в стране больше времени, чем где-либо за последние три года.