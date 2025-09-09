Внук Шарля де Голля заявил о желании получить российское гражданство ради детей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля – Пьер надеется получить российское гражданство ради детей. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По его словам, данное желание является необходимостью. Внук Шарля де Голля считает, что только так можно передать своим потомкам важные ценности и дать хорошее образование.

"Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире. Я считаю, что это могло бы стать сильным символом и позволит нам дальше строить наши отношения", – сказал де Голль.

Он также добавил, что решение о выдаче гражданства остается за Владимиром Путиным.

Ранее заслуженный артист России Михаил Шуфутинский подтвердил, что получил российское гражданство. По его словам, это произошло еще в 2022 году.

Исполнитель переехал в США в 1981 году, однако через несколько лет вернулся. При этом в России он жил по постоянному виду на жительство.

Кроме того, гражданство РФ получил и комик Александр Ревва. Сам артист родился в Донецке.

