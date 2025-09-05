Михаил Шуфутинский получил российское гражданство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский подтвердил ТАСС, что получил российское гражданство. Он уточнил, что это произошло еще в 2022 году.

В 1981-м исполнитель переехал в США, а в 1992-м вернулся в Москву. В России он жил по постоянному виду на жительство.

"Мне непонятно, почему вас это так удивляет? Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия – моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России", – сказал Шуфутинский.

Он добавил, что главным событием 5 сентября для него стал выход новой песни "Коктебель". Артист указал, что трек посвящен красоте крымского поселка.

Ранее СМИ писали, что украинская певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек. – Прим. ред.) получила гражданство РФ. Источник в ее окружении рассказал, что она получила паспорт, сохранив при этом настоящее имя – Каролина.

В этот же день стало известно, что исполнительницу внесли в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". При этом указом президента Украины Владимира Зеленского против нее ввели персональные санкции.