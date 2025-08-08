Опубликованы демоверсии экзаменов для претендующих на гражданство России

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Рособрнадзор сообщил о размещении на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) демонстрационных вариантов и спецификаций экзаменов по русскому языку и истории России для иностранцев, которые хотят получить гражданство РФ.

С 9 августа экзамены по русскому языку и истории страны для граждан других государств будут проводиться в соответствии с новыми правилами, которые были одобрены российским кабмином 31 июля.

В Рособрнадзоре уточнили, что экзамен по русскому языку будет организован как в устной, так и в письменной форме. При этом экзамен по истории России и основам российского закона планируется проводить только письменно с использованием компьютерных и дистанционных технологий. На каждый из экзаменов отведено 90 минут.

В экзамене по русскому языку будет 35 заданий: пять упражнений на говорение, шесть заданий по аудированию, шесть – по чтению, два – по письму и 16 – по грамматике и лексике. В частности, в рамках теста иностранцу могут предложить рассказать о себе, смоделировать диалог при посещении поликлиники или сделать вывод из прочитанного текста.

Это позволит оценить, способны ли иностранные граждане взаимодействовать с россиянами в социально-бытовых, официально-деловых и профессиональных ситуациях. Кроме того, задания помогут понять, насколько иностранцы воспринимают информацию на слух или в печатном виде.

В экзамен по истории РФ и основам российского закона входят 36 упражнений, половина из которых посвящена истории, а другая часть – законам России. Задания по истории позволят оценить знания иностранцев о фактах и событиях российской истории с IX века до настоящего времени.

Задачи по основам российского закона помогут проверить, насколько хорошо иностранцы знают основы конституционного строя РФ, принципы трудового, гражданского и семейного права России, правила проживания в стране и многое другое.

"Контрольные измерительные материалы для проведения экзаменов формируются из закрытого банка заданий ФИПИ, который будет регулярно обновляться и пополняться", – уточнило ведомство.

Ранее министерство труда подготовило законопроект, который запрещает нанимать иностранных рабочих из визовых стран, не знающих русского языка, на должности, требующие социального взаимодействия с россиянами. Речь идет о таких вакансиях, как водители, продавцы и медицинские работники.

В министерстве уточнили, что квотированию подлежит только привлечение иностранных работников из визовых стран. В основном это рабочие, прибывшие в Россию из Китая, Индии, Турции и других государств.

