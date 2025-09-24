Немецкий политик Нимайер обратился за гражданством России

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил РИА Новости, что обратился за российским гражданством.

По его словам, он чувствует себя в России как дома и провел в ней больше времени, чем где-либо за последние три года.

"Я обратился за политическим убежищем и получил временный документ, но это еще не гражданство, на которое я надеюсь. Русский я уже учу", – сказал Нимайер.

Как объяснил политик, его немецкий паспорт заблокировали при попытке вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Мюнхен. Немецкое посольство в Дубае предложило ему разовый документ для путешествия обратно в ФРГ. Однако, по мнению Нимайера, его могут лишить паспорта и арестовать в Германии.

"Не знаю за что, но они могли бы что-то придумать. Я не смог бы оттуда снова выехать", – уточнил собеседник агентства.

Ранее экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена Тара Рид получила российское гражданство. Во время выборов американского лидера в 2020 году она сообщила, что Байден якобы сексуально домогался ее в 1993-м. После этого ей стали поступать угрозы о расправе.

В связи с этим в 2023 году Рид переехала в Россию. С ее слов, когда она вышла из самолета в Москве, то впервые за долгое время почувствовала себя в безопасности.