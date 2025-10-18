Отец Илона Маска назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол в разговоре с РИА Новости назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире.

По его словам, в Вашингтон в последние 2–3 недели президент США Дональд Трамп был вынужден ввести армию, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах.

"Вашингтон – это ад. Что касается Лондона, то, не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой. Так что я не думаю, что им есть чем гордиться в данный момент", – сказал он.

Маск также восхитился красотой Большого театра и называл его "выдающимся".

Ранее российская журналистка Ксения Собчак назвала Москву лучшим городом мира. То, как меняется город, она сочла прекрасным и уточнила, что ей очень нравится команда Сергея Собянина. Она поддерживает то, что он делает.