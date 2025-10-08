Телеведущая Собчак назвала Москву лучшим городом мира

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок

Москва – лучший город в мире, заявила российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак в интервью телеканалу Москва 24.

"Я обожаю Москву. То, как она меняется, – это совершенно прекрасно", – сказала она.

По ее словам, ей очень нравится команда Сергея Собянина. Она поддерживает то, что делает глава города.

"Честно вам скажу, это единственный случай, когда я недавно смотрела – может он остаться на следующий срок или не может. Потому что очень не хочется, чтобы что-то менялось", – отметила она.

Ранее Собянин заявил, что высокие запросы горожан двигают столицу вперед. Он уточнил, что более половины москвичей скажут, что недовольны своим городом, потому что к тому, что делается, быстро привыкают. У жителей постепенно растет планка, в связи с чем ее повышает и сама Москва, подчеркнул мэр.

Большое интервью Ксении Собчак Москве 24 смотрите здесь.