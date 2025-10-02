Фото: Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP, File

Американский режиссер и обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун назвал Москву городом прекрасного будущего. Таким мнением он поделился в ходе международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit.

"Москва – удивительный, волшебный, чудесный город, город прекрасного будущего. Очень люблю приезжать", – цитирует Стоуна Агентство "Москва".

Он также отметил чистоту столицы и то, что по улицам ездят роботы-доставщики, а в парках убираются роботы-уборщики.

До этого Стоун высоко оценил развитие киноиндустрии в Москве. Режиссер посетил с экскурсией "Москино", назвав киностудию удивительной. Он особо отметил технологии там и выразил желание "поснимать".

Moscow Startup Summit проходит в столице 1 и 2 октября на территории "СберСити". Мероприятие объединяет больше 4 тысяч участников более чем из 25 стран. В деловую программу вошли более 60 сессий и выступления свыше 150 экспертов.