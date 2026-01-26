Форма поиска по сайту

26 января, 09:21

Экономика

Хозяин пекарни "Машенька" заявил, что готов к заказам от Кремля

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Хозяин подмосковной пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал РИА Новости, что готов к новым заказам от Кремля.

Он также отметил, что обратная связь по заказу, выполненному для специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, пока не пришла.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным владелец пекарни задал вопрос о мерах поддержки малого бизнеса и налоговых послаблениях.

В ответ глава государства попросил Максимова прислать ему "чего-нибудь вкусненького". Спустя время Путин получил от пекарни корзину с выпечкой. В ней находились пирожки, слойки с ягодами и сочники.

Позднее Максимов признался, что планировал закрыть свое дело уже в мае текущего года из-за нерентабельности. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что власти Московской области вышли на контакт с хозяином пекарни.

Путин подарил делегации из США корзину с традиционными десертами

бизнесэкономика

