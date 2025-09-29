В деловую программу Moscow Startup Summit вошли более 150 спикеров и 60 сессий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В деловую программу международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, который пройдет в столице 1 и 2 октября, войдут более 60 сессий и выступления свыше 150 экспертов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Программа саммита построена по пяти ключевым трекам, которые ориентированы на всех участников рынка. Например, трек на главной сцене будет сосредоточен на влиянии генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на развитие инновационного бизнеса и глобальных технологических тенденциях.

В центре внимания окажутся макротренды и эра автономного предпринимательства. Речь пойдет о том, что ИИ становится сооснователем и меняет рынки, цепочки поставок и модели партнерств.

Трек "Стартапы" станет площадкой для обмена опытом между технологическими предпринимателями. Эксперты и основатели компаний, в том числе стартапов, оцененных более чем в 1 миллиард долларов, расскажут о масштабировании, практических решениях, смене стратегии, построении команд и многом другом.

Ведущих венчурных инвесторов объединит трек "Инвестиции". Участники обсудят перспективы развития рынка после 2024 года и влияние ИИ на работу фондов. Особое внимание будет уделено проектам, которые основаны на сложных научных разработках.

В треке "Корпорация и государства" обсудят новые инструменты активных инноваций, ускоренные процедуры, корпоративные студии по запуску проектов и многое другое. Участники уделят внимание совместной работе университетов, корпораций и государства над развитием инфраструктуры для технологических предпринимателей.

Кроме того, в рамках трека пройдет круглый стол о стартап-экосистемах и привлечении венчурного капитала в российские регионы. В дискуссии примут участие представители Москвы, Якутии, Татарстана и Новосибирской области, а также регионов, которые формируют свои модели инновационного развития.

Различные мастер-классы, например по стратегии, эффективному маркетингу и работе с ИТ-маркетплейсами, пройдут в "Практикуме".

Программу саммита дополнят питч-сессии стартапов. Демодень международного акселератора Sber500 пройдет 1 октября, 30 лучших стартапов смогут представить инвесторам свои проекты. На следующий день, 2 октября, состоится демодень молодежных технологических стартапов с участием лучших школьных и студенческих команд из России, Белоруссии и Китая.

Витрине pre-IPO уделят особое внимание – российские технологические компании анонсируют планы выхода на биржу. Это особенно актуально в контексте запуска государственной поддержки IPO и SPO, направленной на ускорение развития публичного рынка и расширение доступа бизнеса к капиталу.

Саммит завершится вручением технологической премии правительства Москвы и Сбера Startup Summit Awards. Всего поступило более 1,7 тысячи заявок из 79 регионов.

Ранее заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что более 20 тысяч компаний воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ). Кроме того, за восемь лет работы центра предприниматели обратились к услугам более 97 тысяч раз. Они проходили обучение в акселерационных программах, принимали участие в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, а также консультировались с экспертами и выходили на международные онлайн-платформы.

