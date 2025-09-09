09 сентября, 17:39Экономика
В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе по истории предпринимательства
Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Начался прием заявок на московский этап V Всероссийского конкурса по истории предпринимательства "Наследие выдающихся предпринимателей России", сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Соорганизатором совместно с Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей выступил московский департамент предпринимательства и инновационного развития.
Принять участие в конкурсе могут школьники, студенты и преподаватели. Для них доступны несколько форматов работы – от эссе, видеоролика и подкаста до научной статьи или учебной программы.
В 2025 году также добавили новые номинации, в том числе "Коммерческий PR в дореволюционной России" и "Изучение наследия: человек vs ИИ".
Спецноминация департамента посвящена изучению современных историй успеха выпускников акселератора технологических проектов "Академия инноваторов" и победителей конкурса "Новатор Москвы". Конкурсанты могут исследовать кейсы перспективных стартапов.
Кроме того, у них есть возможность самостоятельно выбрать любой проект среди победителей "Новатора Москвы" 2023–2025 годов.
Прием работ продлится до 1 декабря на сайте конкурса. Итоги столичного этапа подведут в январе 2026 года на фестивале "Студфест". Победители получат дипломы, призы, возможность опубликоваться в научных изданиях и заявить о своих проектах на федеральном уровне.
"Наследие выдающихся предпринимателей России" проводится в пятый раз. В прошлые годы в конкурсе поучаствовали свыше 650 образовательных учреждений из 84 российских регионов, было подано более 3,4 тысячи работ в различных номинациях", – отмечается в сообщении.
Конкурс направлен на повышение интереса молодых людей к предпринимательству посредством знакомства с историей российского бизнеса и примерами выдающихся предпринимателей страны.
Ранее в Москве стартовал прием заявок на новый поток образовательной программы "Венчурная академия".
После обучения у предпринимателей, начинающих инвесторов, топ-менеджеров и аналитиков появятся представление об основах венчурного инвестирования, знания и механизмы для оценки перспективности проектов. Заявки на участие принимаются до 15 октября.
