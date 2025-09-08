На форуме "Москва 2030" обсудили участие старшего поколения в экономике города

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Двухдневный форум "Город долголетия", прошедший в рамках масштабного форума "Территория будущего. Москва 2030", стал площадкой для разговора между городом, бизнесом и некоммерческими организациями. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Диалог был посвящен росту продолжительности жизни, условиям для развития людей старшего поколения и стратегиям, которые формируют столицу как город долголетия. В программу форума, который прошел при поддержке проекта "Московское долголетие", вошли закрытые деловые встречи для экспертов и представителей индустрии, а также открытые мероприятия.

Одним из его главных событий стала презентация исследования "Время возможностей: перспектива развития "серебряной" экономики в России", который фокусировался на москвичах старше 55 лет, а также бизнесе, который формирует для них рынок товаров и услуг. В опросе приняли участие 793 человека "серебряного" возраста и 120 представителей компаний, что дало возможность сопоставить ожидания аудитории и готовность предпринимателей на них отвечать.

Согласно результатам исследования, столица имеет серьезный потенциал для развития рынка "серебряной" экономки. Свыше 70% москвичей старше 55 лет отмечают, что по сравнению с прошлыми поколениями у них появилось намного больше возможностей для досуга, выбора товаров и услуг. Это связано не только с увеличением рыночного предложения и растущим интересом бизнеса к данной аудитории, но и с ростом ее покупательной способности.

При этом 40% опрошенных компаний фиксируют рост внимания к людям 55 лет и старше на столичном рынке, а 46% горожан отмечают, что бизнесмены действительно стали учитывать особенности их потребностей.

Эксперты пришли к выводу, что столичный рынок "серебряной" экономики уже начал двигаться в сторону расширения, но вовлеченность бизнеса все еще остается недостаточной. Для развития организациям нужно внимательнее учитывать возрастные особенности, потребительское поведение и реальные потребности старшего поколения.

В течение двух дней лидеры бизнеса, технологий, культуры, инвестиций, социального предпринимательства обсуждали "серебряную" экономику как один из ключевых фокусов будущего, а также вырабатывали предложения для создания новых продуктов и услуг для людей старшего поколения.

В ходе завтрака-дискуссии "Город долголетия" участники форума обсуждали, как создавать удобные продукты и услуги для горожан 55 лет и старше, вовлекать их в культурную жизнь и использовать потенциал зрелых сотрудников. Мероприятие позволило поделиться экспертизой бизнеса, активно работающего с такой аудиторией.

Например, сооснователь компании Splat Global Евгений Демин рассказал о практике наставничества и взаимодействия с сотрудниками старше 60 лет. По его словам, спокойствие, уравновешенность и выдержка старшего поколения позволяют молодым сотрудникам не выгорать. При этом в компаниях, где применяется идея реверсивного наставничества, происходит взаимное обогащение: старшие работники делятся мягкими навыками – коммуникативными умениями, эмоциональным интеллектом, а молодые передают хард-скилы – новые инструменты и технические навыки.

В свою очередь, директор "Мультимедиа-арт-музея" (ММАМ), заслуженный деятель искусств РФ Ольга Свиблова отметила, что не разделяет культурные проекты по целевым аудиториям и руководствуется принципом: "Когда интересно тому, кто делает, будет интересно и остальным". По ее словам, она не пытается придумать, что сможет заинтересовать молодежь или старшее поколение, предпочитая вкладывать силы в то, что интересно ей самой.

Доктор психологических наук, заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик Российского авторского общества Александр Асмолов подчеркнул, что проект "Московское долголетие" поддерживает старшее поколение с психологической точки зрения, предоставляя людям вовлеченность в социальную жизнь и перспективы.

Бывший управляющий директор компании "Яндекс" Тигран Худавердян рассказал о технологиях и старшем поколении. По его словам, при создании продуктов эксперты стараются применять простой тест "Поймет ли это моя мама?", позволяющий отбирать решения, понятные самым разным людям.

Модератор беседы, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подчеркнул, что в условиях быстрого роста продолжительности жизни в столице развитие "серебряной" экономики должно стать драйвером и локомотивом изменений. Он добавил, что у старшего поколения есть большой потенциал в предпринимательстве.

"Когда мне исполнилось 62 года, я решил создать Московский театр мюзикла. Мне тогда говорили, что я не доживу, а сегодня театру уже 15 лет. Потому что чем больше ты делаешь, тем больше у тебя смысла жить, а люди, которые начинают бизнес в "серебряном" возрасте, добиваются, как правило, больших успехов. Быть может, иногда не хватает скорости, зато есть опыт, выдержка и глубина", – отметил Швыдкой.

Отдельное мероприятие было организовано для стартапов. Оно позволило представителям малого и среднего бизнеса получить возможность обменяться взглядами и обсудить, как развивать проекты, направленные на людей 55 лет и старше. Предприниматели обсуждали не только стратегии продвижения и упаковки идей, но и то, как важно учитывать привычки и потребности представителей старшего поколения при создании продуктов и сервисов.

В ходе серии TED Talks у участников была возможность узнать о том, как сделать товары и услуги по-настоящему близкими и понятными старшему поколению. О своем опыте рассказали известные бизнесмены и лидеры мнений, среди которых, например, управляющий партнер венчурного фонда Iskra Ventures Иван Сезонов, генеральный директор агропромышленной группы "ЭФКО" Сергей Иванов, директор по маркетингу Yandex Go Евгений Аксютин и другие.

На форуме также прошла стратегическая сессия "Предприниматели для старших", в рамках которого 50 экспертов и бизнес-представителей разработали свыше 15 конкретных решений для аудитории от 55 лет. Они были основаны на исследовании, которое смогло выявить 7 перспективных ниш: от цифровых сервисов до финансовых продуктов и комфортной городской среды с акцентом на практическую интеграцию в проект "Московское долголетие".

Также в рамках "Города долголетия" прошли открытые мероприятия для всех горожан. Для гостей с лекциями выступили ведущие специалисты. Психолог Галина Солдатова рассказала о межпоколенческом взаимодействии, а лингвист Максим Кронгауз – о современном языке и мифе о его деградации. Эксперты отметили, что современные вызовы требуют новых подходов к межпоколенческому диалогу.

Помимо этого, участники могли посмотреть спектакль "Живые мемории. Нити памяти", созданный по инновационной авторской технологии. В постановке приняли участие Полина Агуреева, Антон Шагин, Николай Чиндяйкин и Лика Нифонтова. Артисты представили архивные воспоминания выдающихся столичных творцов, чья жизнь оказалась связана с историей Москвы.

Ранее "Московское долголетие" и портал "Работа.ру" запустили сайт с вакансиями для горожан старше 55 лет. На новом сайте москвичам старшего поколения предлагаются различные вакансии: удаленная работа, гибкий график и частичная занятость. Также они могут подключить сервис "Карьерный ассистент", который будет сам отправлять резюме.