02 сентября, 22:45

Мэр Москвы

Собянин: проект "Сделано в Москве" уже три года помогает столичному бизнесу

Проекту "Сделано в Москве" исполнилось три года. За это время он объединил больше 7,5 тысячи брендов и помог предпринимателям развивать свой бизнес. Как подчеркнул Сергей Собянин, к проекту уже присоединились тысячи предпринимателей, а ассортимент превысил 36 тысяч торговых единиц.

В проекте представлены самые разные товары – от книг и игрушек до одежды, аксессуаров и продуктов питания. Сегодня в рамках "Сделано в Москве" работают 5 постоянных магазинов, а летом открылись 12 арт-павильонов с уникальными пространствами на улицах столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

