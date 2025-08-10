Собянин рассказал о редких экспонатах в музеях и школах искусств столицы

Почти два миллиона предметов насчитывают фонды музеев, выставочных залов и школ искусств Москвы. Многие из них – уникальные артефакты, связанные с именами известных поэтов, писателей, музыкантов и важными историческими событиями, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В музее Булгакова хранится секретер, за которым писатель работал над романом "Мастер и Маргарита". В музее Пушкина можно увидеть локон поэта и первый прижизненный портрет, на котором Пушкину всего три года. В детской школе искусств имени Рихтера собрана коллекция живописных работ музыканта и предметов из его личного архива.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.