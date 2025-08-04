Новая подборка книг появилась в сервисе "Библиотеки Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новая подборка книг "Море зовeт" появилась в сервисе "Библиотеки Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

Подборка состоит из 17 произведений разных жанров, объединенных по сюжету морской тематикой. Пользователи сервиса могут забронировать понравившуюся книгу в любой библиотеке, в которой издание есть в наличии, при помощи единого читательского билета и стандартной учетной записи на портале mos.ru.

Среди представленных книг читатели могут найти "Записки моряка-художника", посвященная воспоминаниям живописца Алексея Боголюбова. В автобиографическое произведение включены картины Боголюбова, которые хранятся в музеях и частных коллекциях, а также работы его учителей, друзей и последователей.

Также пользователи могут забронировать роман "Бегущая по волнам" Александра Грина и книгу "С отцом по всем океанам" Оскара Конюхова. Последнее издание расскажет об экспедиционной работе во время путешествий Федора Конюхова. Читатели смогут узнать больше о подготовке к кругосветным парусным гонкам Around Alone и Vendee Globe, первом российском переходе через Атлантический океан на весельной лодке, кругосветном полете на воздушном шаре.

Еще одно произведение – "Призрак на вахте", которую написал капитан первого ранга Владимир Шигин. В своем издании он собрал легенды о морских привидениях, необъяснимых явлениях и объяснил, как названия кораблей влияли на их судьбы.

Для бронирования доступен исторический роман Александра Зонина "Нахимов", в которой читатели смогут прочитать малоизвестные факты о жизни русского флотоводца адмирала Павла Нахимова. Тем временем в книге "С Хейердалом через Атлантику" военный медик Юрий Сенкевич рассказал о путешествии с ученым Туром Хейердалом, который решил отправиться в научную экспедицию на копиях древних судов египтян.

Также в подборке пользователи могут найти роман "Океанский патруль" Валентина Пикуля, рассказывающий о работе моряков Северного флота во время Великой Отечественной войны, книгу "Тайна пропавшей экспедиции: затерянные во льдах" Валериана Альбанова, который представляет собой реальную историю прототипов романа "Два капитана" Вениамина Каверина.

Произведение Ивана Гончарова "Фрегат "Паллада", собрание сочинений "Морская душа" Леонида Соболева, романы "Остров погибших кораблей" и "Голова профессора Доуэля" Александра Беляева, монография о жизни и творчестве Ивана Айвазовского с репродукциями работ художника также можно забронировать в сервисе.

Ранее столичные власти одобрили проведение 38-й Московской международной книжной ярмарки, которая продет с 3 по 7 сентября в павильоне № 57 на ВДНХ. Ежегодно в ярмарке участвуют сотни издательств и книжных магазинов из разных регионов России.

Программа мероприятия включает в себя множество активностей, например презентации книг, встречи с авторами, творческие мастер-классы для детей. Вместе с тем раз в два года там проходит международный конгресс переводчиков художественной литературы.