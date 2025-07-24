Собянин поддержал проведение конкурса "Лучший книжный магазин Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поддержал проведение XIX конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Он пройдет в сентябре – декабре 2025 года, передает портал мэра и правительства столицы.

С прошлого года его проводят сразу в трех номинациях: "Книжный магазин. Стратегия. Эффективность. Инновации", "Книжный магазин – центр культурно-просветительских мероприятий" и "Лучший специалист книжной торговли".

Для торговых точек доступны две группы участников – универсальные магазины с годовым оборотом до 15 и свыше 15 миллионов рублей, а также профилированные книжные. Предусмотрена номинация "Выбор покупателя", победителя в ней определят участники проекта "Активный гражданин". Претендентами станут магазины с годовым оборотом до 15 миллионов рублей.

Конкурс проходит в два этапа: сбор заявок и контроль качества с использованием опроса покупателей, анализа данных и материалов из открытых источников. Сбор заявок для участия начнется 1 сентября, а победителей в итоге определяет конкурсная комиссия, состав которой утверждает департамент средств массовой информации и рекламы города.

Участниками конкурса могут стать предприятия розничной торговли, включая электронную, которые работают в столице не менее 6 месяцев. Не менее 30% общей площади торгового зала магазина должно быть занято книгами. Для электронных магазинов доля книг составляет не менее 50% от общего оборота.

Каждый год на конкурс "Лучший книжный магазин Москвы" поступает свыше 50 заявок. В прошлом году победителями стали магазины "Достоевский" на улице Воздвиженке, "Москва" на Тверской, "Я люблю читать" в Большом Сухаревском переулке, "Гиперион" в Большом Трехсвятительском переулке, "Республика" на 1-й Тверской-Ямской улице, "Добролавка" в Столярном переулке, "Книжки с картинками" на 3-й Тверской-Ямской и "Московский дом книги" в Камергерском переулке.

Ранее опрошенные россияне заявляли, что на полках магазинов им не хватает детективов – так ответили 21,8% респондентов. Еще свыше 9% хотели бы видеть больше классики, а около 8% – романтики. Также 58,2% опрошенных указали, что предпочитают отечественные и зарубежные произведения в равной степени, а 11,3% – книги только российских писателей.

