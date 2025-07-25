Собянин поддержал проведение 38-й Московской международной книжной ярмарки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти одобрили проведение 38-й Московской международной книжной ярмарки, которая продет с 3 по 7 сентября в павильоне № 57 на ВДНХ. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства города.

Мероприятие впервые состоялось в 1977 году и к настоящему моменту стало крупнейшим книжным форумом в России. В 2024-м оно проводилось в 37-й раз и собрало более 1,5 миллиона посетителей как очно, так и онлайн.

Ежегодно в ярмарке участвуют сотни издательств и книжных магазинов из разных регионов России. Более того, среди гостей представлены издательства, писатели и журналисты из Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Польши, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, стран СНГ и Балтии, а также других государств.

Программа мероприятия включает в себя множество активностей, например презентации книг, встречи с авторами, творческие мастер-классы для детей. Вместе с тем раз в два года там проходит международный конгресс переводчиков художественной литературы.

На ярмарке для участников действуют особые условия. В частности, льготные стенды предоставляются общественным организациям, творческим союзам, фондам, библиотекам, бюджетным учреждениям, университетским издательствам, литературным журналам, региональным и небольшим издательствам России, а также издательствам из стран СНГ.

Вход на ярмарку бесплатный для детей, школьников, студентов и их сопровождающих.

Ранее Собянин поддержал проведение XIX конкурса "Лучший книжный магазин Москвы". Он пройдет в сентябре – декабре 2025 года. Участникам предстоит побороться за победу в трех номинациях "Книжный магазин. Стратегия. Эффективность. Инновации", "Книжный магазин – центр культурно-просветительских мероприятий" и "Лучший специалист книжной торговли".

Сбор заявок начнется 1 сентября, победителей будет определять комиссия департамента СМИ и рекламы. Участниками могут быть магазины, работающие в столице не менее полугода, с не менее 30% книг в торговых залах.