Собянин: в Коммунарке открылся новый филиал поликлиники "Троицкая"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Коммунарке завершено строительство нового филиала поликлиники "Троицкая". Врачи уже принимают пациентов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра столицы, здание полностью соответствует новому стандарту Москвы.

"Создали комфортную среду и для пациентов, и для врачей: просторные кабинеты, зоны ожидания с мягкой мебелью, кулеры, информационные стойки. Здание приспособлено для маломобильных граждан. Установили современное оборудование", – отметил Собянин.

Он также добавил, что была благоустроена и прилегающая территория. Здесь установили скамейки, разбили газоны и высадили кустарники.

Прием в поликлинике ведут врачи самых востребованных специальностей. Кроме того, это уже второй филиал по новому стандарту в этом районе.

"Продолжаем развивать инфраструктуру медицины в ТиНАО – шаг за шагом приближаем качественную медпомощь к каждому дому", – заключил мэр.

Ранее в Покровском-Стрешневе была завершена модернизация всех поликлиник. Теперь все медучреждения данного района соответствуют новому московскому стандарту. В частности, на улице Долгова после реконструкции открылся филиал № 5 городской поликлиники № 219. Обновление амбулаторного звена началось в Москве в 2020 году. Сперва было приведено в порядок 200 объектов, теперь же необходимо модернизировать еще примерно 140 поликлиник.