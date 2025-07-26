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26 июля, 11:35

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве детского сада в Очаково-Матвеевском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Очаково-Матвеевское появится детский сад на 275 мест. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Новый образовательный объект появится в проезде Стройкомбината, он будет рассчитан на 11 групп для детей от трех до семи лет", – поделился мэр.

По его словам, в детсаду будут комфортные группы, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Кроме того, создадут условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории организуют общую игровую зону и установят теневые навесы. Также оборудуют места для хранения колясок, велосипедов, самокатов и санок.

Завершить строительство детсада планируется в 2026 году. После этого его передадут в городскую систему образования.

Между тем новый образовательный комплекс на 1 000 мест также возведут по адресу 2-й Хорошёвский проезд, владение 7/2. Проект будущих корпусов уже согласован.

Комплекс будет состоять из двух корпусов: 3-этажного детского сада на 300 мест и 5-этажной школы на 700 учеников. В детсаду будет 12 групповых ячеек.

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