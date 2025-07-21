Новый образовательный комплекс появится на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый образовательный комплекс на 1 000 мест возведут по адресу 2-й Хорошёвский проезд, владение 7/2. Проект будущих корпусов уже согласован, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что комплекс построят недалеко от станции Беговая МЦД-1. Он будет состоять из двух корпусов: 3-этажного детского сада на 300 мест и 5-этажной школы на 700 учеников. Строительством займется инвестор.

В детском саду будет 12 групповых ячеек, в каждой из которых разместят раздевалку, игровую и спальную зоны, а также буфет. Кроме того, в здании сделают медблок, музыкальный и физкультурный залы. На территории сада оборудуют игровую зону и спортплощадку, у входа в корпус установят навес для хранения колясок и велосипедов.

Тем временем школа будет рассчитана на учащихся с 1-го по 11-й класс. Внутри разместят учебные кабинеты, медиатеку, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортзала, актовый и обеденный залы, а также медблок, добавил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

Возле сада появятся игровые и гимнастические площадки, поле для мини-футбола, беговые дорожки, места для игры в баскетбол и волейбол.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении строительства школы на 1 100 мест в Коммунарке. В здании на Новомихайловском шоссе для детей оборудовали IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, бассейн, спортзалы, медблок, медиатеку и зоны для самостоятельных занятий.