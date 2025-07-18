"Мой район. Новости": строительство школы № 967 в Южном Медведкове завершено

Строительство школы № 967 в Южном Медведкове завершено. Новый корпус образовательного учреждения на Полярной улице примет первых учеников уже в сентябре.

В новом здании смогут учиться более тысячи учеников с 1-го по 11-й класс. Помимо универсальных учебных кабинетов, для них оборудовали лаборатории, медиатеку и спортивные залы. Все устроено так, чтобы максимально заинтересовать школьников и вовлечь их в образовательный процесс.

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