В Московский зоопарк привезли самца пумы, которого изъяли у жителя Кунцева

В Московский зоопарк приехал самец пумы Геркулес. Животное изъяли у жителя Кунцева. Мужчина несколько лет без каких-либо документов содержал пуму в тесной квартире.

Он подвергал опасности не только окружающих, но и животное. В неприспособленных для содержания условиях хищники испытывают стресс и могут тяжело заболеть. Геркулесу врачи уже поставили предварительный диагноз "эпилепсия".

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