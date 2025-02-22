Суд оштрафовал москвича за содержание пумы в квартире на 3 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Мировой судья Можайского района Москвы оштрафовал жителя столицы Сергея Татаринцева на 3 тысячи рублей за содержание пумы в квартире. Об этом этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Инстанция признала москвича виновным по статье 8.35 КоАП РФ ("Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ". В результате суд изъял животное.

Кроме того, Кунцевский районный суд Москвы оставил без изменения решение в отношении Татаринцева, а жалобу защитника – без удовлетворения.

Ранее львенка, найденного рядом с кафе в Москве, отправили в Центр реабилитации диких животных. Документы, подтверждающие владение хищником, у мужчины, который нашел животное, отсутствовали. Специалисты поместили его в карантинную зону, в которой за ним будут ухаживать и давать питание.

Между тем около 20 спасенных диких животных вернули в естественную среду обитания в ТиНАО. В дикой природе оказались пустельга, осоед, серая неясыть, вороны, а также ястреб-тетеревятник, белка, еж и болотные черепахи.

