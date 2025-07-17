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17 июля, 13:15

Транспорт

Повсеместная оплата проезда в столичном метро по биометрии станет доступна в 2025 году

Повсеместная оплата проезда в столичном метро по биометрии станет доступна в 2025 году

Оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро в Москве до конца 2025 года

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До конца 2025 года оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро. В настоящий момент такая опция уже доступна пассажирам Троицкой, Бутовской, Некрасовской, Филевской и Солнцевской линий.

Чтобы оплатить проезд с помощью биометрии, необходимо установить приложение "Метро Москвы". Далее нужно загрузить фото своего лица без маски и темных очков и привязать банковскую карту для оплаты. Узнать турникеты с функцией биометрии можно по черному стикеру на полу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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