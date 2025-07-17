Повсеместная оплата проезда в столичном метро по биометрии станет доступна в 2025 году

До конца 2025 года оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро. В настоящий момент такая опция уже доступна пассажирам Троицкой, Бутовской, Некрасовской, Филевской и Солнцевской линий.

Чтобы оплатить проезд с помощью биометрии, необходимо установить приложение "Метро Москвы". Далее нужно загрузить фото своего лица без маски и темных очков и привязать банковскую карту для оплаты. Узнать турникеты с функцией биометрии можно по черному стикеру на полу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.