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12 июля, 09:45

Происшествия

Новости регионов: река Читинка вышла из берегов в Забайкалье

Новости регионов: река Читинка вышла из берегов в Забайкалье

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В Забайкалье река Читинка вышла из берегов. На данный момент также подтапливает село Шишкино и дачный кооператив. Паводок начался в ночь на 12 июля. Вода затопила дома и размыла дорогу. Накануне местные власти предупреждали читинцев о возможных паводках и призвали собрать необходимые документы и быть готовыми к эвакуации. В городе на базе одной из школ развернули пункт временного размещения. При необходимости могут появиться дополнительные ПВР.

Более 200 гектаров пшеницы, 10 гектаров сухой травы, комбайн и пустующий дом уничтожил огонь в Ставрапольском крае. Из-за засухи и жаркой погоды максимальная температура днем доходит до 36 градусов. Пламя распространяется моментально. Уже зафиксировано почти 90 пожаров, при этом 82 из них на открытой местности, сообщает МЧС региона. Крупнейшими стали возгорания юго-западнее аула Нижний Барханчак и в Ипатовском округе. На дорогах между Астраханью и Ставрополью дежурят сотрудники ДПС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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