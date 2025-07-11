Один человек погиб после столкновения автобуса с грузовиком на трассе М-4

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе М-4 "Дон" в подмосковном Домодедове. В результате водитель автобуса погиб, 7 из 12 пассажиров пострадали, сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

По информации ведомства, авария произошла около 20:10 по московскому времени на 37-м километре трассы в сторону Москвы. Предварительно, водитель автобуса врезался в грузовую машину, которая остановилась на дороге из-за технической неисправности.

На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено, уточнили в МВД.

Похожее ДТП ранее случилось в Омске. По словам правоохранителей, водитель автобуса "ЛиАЗ" двигался по маршруту № 125, но не рассчитал габариты и столкнулся с припаркованным грузовиком Renault. В результате шесть человек пострадали, среди них двое детей.