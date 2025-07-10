Мужчина погиб в ДТП на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один человек погиб в ДТП на Ленинском проспекте, в районе дома 77, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте.

В настоящее время сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее три человека пострадали в ДТП на Южнобутовской улице. Предварительно, водитель такси не уступил дорогу легковушке Chevrolet. В результате травмы получили водитель и пассажир такси, а также пассажир второго автомобиля. Установление обстоятельств произошедшего взяла под контроль прокуратура.