На Щелковском шоссе внедорожник перевернулся после ДТП

На Щелковском шоссе в сторону области произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, дорогу не поделили водители двух автомобилей. Столкновение было настолько мощным, что внедорожник развернуло и перевернуло на крышу.

У легкового автомобиля сильно пострадала передняя часть. На месте аварии работают автоинспекторы и спасатели. Судя по кадрам, водителя из перевернутого джипа доставали с помощью спецсредств. Информации о состоянии участников аварии пока нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.