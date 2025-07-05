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05 июля, 11:15

Происшествия

На Щелковском шоссе внедорожник перевернулся после ДТП

На Щелковском шоссе внедорожник перевернулся после ДТП

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На Щелковском шоссе в сторону области произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, дорогу не поделили водители двух автомобилей. Столкновение было настолько мощным, что внедорожник развернуло и перевернуло на крышу.

У легкового автомобиля сильно пострадала передняя часть. На месте аварии работают автоинспекторы и спасатели. Судя по кадрам, водителя из перевернутого джипа доставали с помощью спецсредств. Информации о состоянии участников аварии пока нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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