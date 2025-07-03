Трое медвежат начали вымогать еду у водителей на Камчатке

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На Камчатке три медвежонка блокируют трассу Петропавловск-Камчатский – Мильково и активно просят у водителей еду. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на общественного инспектора Владимира Шаблия.

По его словам, животные останавливают машины на 111-м километре. Некоторые автомобилисты подкармливают медвежат, однако многие предпочитают их отгонять.

Ситуация уже привлекла внимание местных жителей и путешественников. Как предупреждает Шаблий, медвежата не боятся машин и сигналов. В связи с этим он попросил водителей быть внимательными, потому что есть риск сбить животных.

"Им на вид 2–2,5 года. Они прикормлены, видимо, туристами, жителями. <…> Сообщил в министерство – должны выслать сотрудников, которые оценят ситуацию, постараются отогнать их в лес", – приводит RT слова Шаблия.

Он также подчеркнул, что животные уже три дня выходят к дороге. При этом недалеко есть река с рыбой, куда они не ходят. Медведи привыкли, что еда там, где человек, предположил Шаблий.

Ранее в Великобритании два медведя сбежали из зоопарка, после чего съели недельный запас меда в магазине и другие закуски. В зоопарке отметили, что на время побега всех посетителей перевели в безопасное здание. Позже на место приехала полиция, смотрители вернули животных в вольер в течение часа.

