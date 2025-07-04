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04 июля, 09:20

Происшествия

Более 6 тыс человек остались без света после атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Это Ростов новости"

Беспилотники атаковали город Шахты в Ростовской области, из-за чего произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

В результате без света остались почти 2 тысячи частных домов, где проживают свыше 6 тысяч человек.

"В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет", – написал он.

На месте случившегося работают все службы. Для обезвреживания БПЛА была вызвана бригада саперов.

Ранее два человека пострадали в результате падения четырех украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе. Среди пострадавших оказался 60-летний мужчина, он получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял три зуба.

Кроме того, из-за атаки БПЛА без электроэнергии остались несколько объектов ЖКХ и социальные учреждения в пяти микрорайонах – Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и наполовину Ферма.

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