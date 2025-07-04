Два человека пострадали в результате падения БПЛА в Сергиево-Посадском округе

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Два человека пострадали в результате падения четырех украинских беспилотников в Сергиево-Посадском округе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Среди пострадавших оказался 60-летний мужчина, он получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял три зуба. У 40-летнего жителя зафиксировали открытую рану шеи и ушиб грудной клетки.

Обоих доставили в Сергиево-Посадскую больницу, уточнил Воробьев. Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Врачи продолжают оказывать помощь.

Вместе с тем на местах падения дронов продолжают работать оперативные службы. Специалисты по энергетике занимаются восстановлением электроснабжения.

Глава округа Оксана Ероханова сообщила, что из-за падения обломков БПЛА загорелась электрическая подстанция в районе микрорайона Звездочка. Также в целях безопасности отключено еще несколько трансформаторных подстанций.



По ее данным, без электроэнергии остались несколько объектов ЖКХ и социальные учреждения в пяти микрорайонах – Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский и наполовину Ферма.

"Для подключения объектов к электроэнергии везут генераторы", – заверила она в телеграм-канале.

Сейчас же первоочередной задачей является тушение пожара, продолжила Ероханова. Только после этого специалисты "Россетей" будут восстанавливать работу подстанций, заключила она.

В ходе работ последних к резервным источникам электроснабжения будет подключена большая часть населения Сергиево-Посадского округа, отметили в пресс-службе московского подразделения "Россетей".

В настоящее время на месте происшествия находится оперативный штаб по безопасности электроснабжения ПАО "Россети Московский регион", члены которого координируют проведение восстановительных работ.

В свою очередь, Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, которые пострадали в результате атаки беспилотников.

"По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина личный контроль за ситуацией и восстановлением электроснабжения осуществляет Сергиево-Посадский городской прокурор Игорь Фокин", – указали в пресс-службе.

Для приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия +7 (916) 240-31-28.

Ранее вражеский БПЛА атаковал Елабужский район Татарстана. В результате фрагменты дрона упали на здание КПП местного автомобильного завода. В итоге были ранены 13 человек, один из них был в тяжелом состоянии. Из-за атаки погибли два местных жителя.

Также на месте ЧП возник пожар, но его быстро ликвидировали. Несмотря на инцидент, все предприятия и объекты жизнеобеспечения в республике работали в штатном режиме.