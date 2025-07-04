За ночь над регионами России было сбито 48 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь нейтрализовали 48 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Из них 26 БПЛА были сбиты над Ростовской областью, 12 – над Курской и 6 – над Белгородской. Еще 3 беспилотника уничтожили в воздушном пространстве Орловской области и 1 – в Липецкой.

В результате атаки на Ростовскую область погибла пожилая женщина. Дрон упал на двухэтажный дом в поселке Долотинка Миллеровского района, повредив плиту перекрытия, которая обрушилась на пенсионерку. Из разрушенного дома эвакуированы 20 человек, на месте работали оперативные службы.

Накануне, 3 июля, дрон попал в строящийся многоквартирный дом в Ельце Липецкой области. Взрывной волной было повреждено остекление в заселенной части, жители эвакуированы, пострадавших нет. Также беспилотник упал на парковке возле предприятия, вызвав пожар, который оперативно локализовали.