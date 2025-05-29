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29 мая, 11:56

В мире

Кусок отколовшегося ледника уничтожил 90% деревни в Швейцарии

Фото: Х.com/Renalee

Большой кусок ледника откололся в швейцарских Альпах. В результате лавина из льда, грязи и камней уничтожила большую часть деревни, жителей которой эвакуировали в начале мая из-за угрозы оползня. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Guardian.

"На данный момент я могу сказать, что около 90% деревни затоплено или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа", – рассказал глава службы безопасности в южном регионе Вале Стефан Ганзер.

Существует риск ухудшения ситуации. Как рассказал представитель местной администрации Вале Маттиас Эбенер, один человек пропал без вести. Также сильно повреждены здания и инфраструктура населенного пункта.

По меньшей мере 16 человек погибли из-за схода оползня на западе Мадагаскара. Инцидент произошел на реке Цирибихина. Глиняные массы накрыли людей, которые путешествовали на небольшом судне. Туристы остановились на ночевку около высокого берега, где их и настигла стихия.

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