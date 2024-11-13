Не менее 16 человек погибли в результате оползня на Мадагаскаре

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Не менее 16 человек погибли в результате схода оползня на западе Мадагаскара. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на управление мореходства, портов и речного транспорта Мадагаскара.

ЧП произошло на реке Цирибихина. Массы глины накрыли группу людей, путешествующую на небольшом судне по реке между городами Белу-сюр-Цирибихина и Анкалалаубе. Туристы остановились на ночевку у высокого берега, где их настигла стихия.

В августе восемь человек погибли в результате схода оползня на Пхукете. Среди погибших оказались двое россиян, три гражданина Таиланда и три человека из Мьянмы.

До этого более 100 человек погибли в результате схода оползней в южном штате Индии Керала. В поисково-спасательной операции задействовали военных, технику ВВС и поисковых собак.