Число погибших в результате схода оползней на юге Индии превысило 100 человек

Фото: ТАСС/EPA/TP BINU

Более 100 человек погибли в результате схода оползней в южном штате Индии Керала. Об этом сообщает телеканал News18.

Главный министр штата Пинарайи Виджаян отметил, что многие люди все еще находятся под завалами. На данный момент известно о 106 погибших.

"Мы открыли 45 лагерей помощи в Ваянаде и в общей сложности 118 лагерей по всему штату, в которых разместился 5 531 человек", – подчеркнул министр.

На месте произошедшего продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы военные, техника ВВС и поисковые собаки.

Как сообщил ТАСС почетный российский консул в Керале Ратиш Наир, сведений о погибших или пострадавших иностранных гражданах нет.

К оползням в индийском штате Керала привели проливные дожди. Из-за стихии сильнее всего в штате пострадал округ Ваянад. Уже удалось спасти около 100 мирных жителей.

