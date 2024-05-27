Новости мира: 670 погибших при сходе оползня обнаружили в Энге в Новой Гвинее

В Новой Гвинее обнаружены тела 670 погибших при сходе оползня в провинции Энга. Еще 2 тысячи человек находятся под землей. Оползень создает угрозу как для спасательных команд, так и для выживших. В общей сложности под завалами оказались более 200 квадратных километров.

Между тем в Армении задержаны около 200 участников акций протеста, сообщает МВД страны. Митингующие выступили против действующего премьера Никола Пашиняна из-за передачи Азербайджану приграничных территорий.

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