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27 мая, 13:45

Происшествия

Новости мира: 670 погибших при сходе оползня обнаружили в Энге в Новой Гвинее

Новости мира: 670 погибших при сходе оползня обнаружили в Энге в Новой Гвинее

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В Новой Гвинее обнаружены тела 670 погибших при сходе оползня в провинции Энга. Еще 2 тысячи человек находятся под землей. Оползень создает угрозу как для спасательных команд, так и для выживших. В общей сложности под завалами оказались более 200 квадратных километров.

Между тем в Армении задержаны около 200 участников акций протеста, сообщает МВД страны. Митингующие выступили против действующего премьера Никола Пашиняна из-за передачи Азербайджану приграничных территорий.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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