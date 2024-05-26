Новости мира: человек погиб из-за наводнения в Армении

В Армении река Дебед вышла из берегов и затопила трассу М-6 по пути к границе с Грузией. Пришлось закрыть дорогу для движения в обе стороны. Десятки человек эвакуировали. Есть данные об одном погибшем.

А в Чжоушане на востоке Китая небо окрасилось в красный цвет. Необычное явление испугало некоторых местных жителей. Однако вскоре выяснилось, что причина кроется в преломлении света от рыбацких лодок в условиях тумана.

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