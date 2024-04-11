Специалисты напомнили о первых симптомах аллергии

В столице стартовал сезон цветения, в связи с чем все больше москвичей стали жаловаться на аллергию. В городе уже распустились ольха, береза и орешник – пыльца этих растений может вызвать аллергическую реакцию.

К симптомам сезонной аллергии врачи относят покраснение глаз, зуд, затрудненное дыхание и насморк. Предотвратить неприятные симптомы можно с помощью антигистаминных препаратов, но перед покупкой лучше проконсультироваться с врачом.

Пик цветения деревьев и других растений ожидается во второй половине апреля и начале мая, а в преддверии лета зацветут вишня, слива, черемуха, яблоня и сирень. Подробнее о том, как защититься от пыльцы, – в эфире телеканала Москва 24.