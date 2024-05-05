И теперь коротко о событиях в стране.

В Ейском парке развлечений трое детей вылетели с аттракциона "Лавица", на котором сломались ремни безопасности. В результате у одного ребёнка, предварительно, сломаны ребра, остальные двое отделались ушибами и ссадинами. Всем оказана медпомощь.

Еще один инцидент в парке развлечений произошел в Сочи: там сломался аттракцион "Квантовый скачок". Уточняется, что посетители застряли в вертикальном положении на семь минут, никто не пострадал.

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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область. В Екатеринбурге выпало больше 20 сантиметров снега и это еще не максимальное значение. В самых пострадавших районах под тяжестью снега оборвало провода. Из-за этого начались перебой с электричеством. А на железной дороге застряли пассажирские поезда и электрички. К ремонтным работам привлекли более 80 человек. Сейчас все поезда дальнего следования продолжили движение по маршрутам.