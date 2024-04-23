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23 апреля, 09:30

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Заморозки превратили дороги Томска в большой каток

Заморозки превратили дороги Томска в большой каток

В Тюменской области объявлена эвакуация жителей Абатского района

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В Томске утром 23 апреля дороги превратились в ледяной каток. Сотрудники ГИБДД уже зафиксировали множество ДТП, а затруднения в городе достигли 10 баллов.

По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильный ветер и метель. Водителям советуют избегать лишних перестроений и обгонов, а также отказаться от резких торможений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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