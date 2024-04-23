23 апреля, 09:30Новости
Заморозки превратили дороги Томска в большой каток
В Томске утром 23 апреля дороги превратились в ледяной каток. Сотрудники ГИБДД уже зафиксировали множество ДТП, а затруднения в городе достигли 10 баллов.
По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильный ветер и метель. Водителям советуют избегать лишних перестроений и обгонов, а также отказаться от резких торможений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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