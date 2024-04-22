Сотрудники хлебокомбината в Подольске устроили драку на батонах

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Между сотрудниками хлебокомбината в Подольске произошла драка. Об этом сообщает телеграм-канал "Это Москва".

Конфликт начался между двумя работниками производства. В ходе ссоры их попытались разнять, однако это привело к вовлечению в конфликт большего числа людей. Сотрудники комбината кидали друг в друга поддоны с хлебобулочными изделиями. Вместе с батонами участники конфликта перепрыгивали через производственную линию.

Из-за драки конвейер был без работников некоторое время.

Ранее два школьника подрались после уроков в Москве из-за спора о Николае II. Один из них отозвался негативно об императоре, другой был с ним не согласен. В результате один из участников драки получил перелом носа.

До этого между двумя женщинами произошел конфликт в вагоне столичного метро. Одна из женщин сделала другой замечание из-за громкой музыки, после чего словесный конфликт перерос в драку, в ходе которой 56-летней пострадавшей были причинены телесные повреждения.

