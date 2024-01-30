Два столичных школьника подрались из-за спора о Николае II

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Два школьника подрались после уроков в Москве из-за спора о Николае II. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отметил собеседник агентства, один из них отозвался негативно об императоре, другой был с ним не согласен. Уточняется, что у одного участника драки сломан нос.

Правоохранительные органы начали проверку по данному факту, заключили в тексте.

Накануне ученик шестого класса принес страйкбольную гранату в школу в Санкт-Петербурге и активировал ее. Обошлось без пострадавших. Сотрудники правоохранительных органов намерены провести проверку.

До этого в Ижевске 14-летний восьмиклассник во время урока нанес своему однокласснику три ножевых ранения. Пострадавший школьник был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

"Московский патруль": суд арестовал подростков по обвинению в избиении школьников



