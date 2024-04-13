Новости регионов: сильный снегопад начался на острове Ольхон на Байкале

Остров Ольхон на Байкале засыпает снегом. Метет с такой силой, что не видно даже озера. По информации синоптиков, такая погода ожидается и в других районах Иркутской области. Обещают не только сильный снег и гололедицу, но еще и порывы ветра до 23 метров в секунду.

Тем временем почти три тысячи домов ушли под воду в Оренбурге. Затоплены более пяти тысяч приусадебных участков и большой жилой комплекс. Уровень воды в реке Урал из-за паводка продолжает расти и уже превысил отметку в 11,5 метра. В некоторых районах объявлена эвакуация. Людей перевозят в пункты временного размещения.

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