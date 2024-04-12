СК возбудил дело против облившего кислотой женщин в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как мужчина облил кислотой двух женщин в подмосковном Монине. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

Сейчас полицейские ищут неизвестного. Следователи между тем запланировали допросы потерпевших и свидетелей. По данной статье злоумышленнику может грозить до семи лет лишения свободы или же крупный штраф.

Подмосковная прокуратура, по информации пресс-службы, взяла на контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.

Неизвестный мужчина плеснул в лицо женщине химическую жидкость вечером 10 апреля и скрылся после этого. В результате пострадавшая получила ожоги обеих рук, а из-за гематомы на лице у нее не открывается глаз.

Злоумышленник также облил веществом еще одну 16-летнюю девушку, которая получила несерьезные повреждения, так как большая часть жидкости попала на одежду. При этом нападавшего, по ее словам, опознали по камерам.

Сейчас, по информации СМИ, зафиксировано как минимум три подобных случая.

