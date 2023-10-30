Екатеринбургский "Гортранс" проверит информацию о получении ожога пассажиркой

Фото: телеграм-канал "Подъем"

"Гортранс" Екатеринбурга проверяет информацию о том, что пассажирка одного из автобусов компании получила химический ожог во время поездки. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Как ранее рассказала сама пассажирка, инцидент произошел в момент, когда она ехала в автобусе в колледж. Сначала она почувствовала под ягодицами влагу и подумала, что жидкость натекла с капюшона. Приехав в образовательное учреждение, девушка заметила ожог.

"Разбираемся, пока идет проверка", – прокомментировали агентству в компании, уточнив, что инцидент действительно произошел в автобусе № 24.

Ранее в Екатеринбурге мужчина прибил знакомую гвоздями к полу и поджег. Свои действия он объяснил ревностью. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали.

