Упавшего в коллектор с кипятком в Екатеринбурге подростка подключили к ИВЛ

Фото: телеграм-канал SHOT

Подросток, который упал в канализационный люк с кипятком в Екатеринбурге, попал в реанимацию. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

Ведомство уточнило, что у подростка диагностировали ожоги около 50% тела.

По данным следователей, 26 октября ребенок вместе со своим другом гулял в городе и зашел в один из дворов. Молодые люди увидели два люка без крышек, которые были накрыты остекленными рамами. Подросток встал на одну из них, после чего провалился в колодец.

Как подчеркнули в Минздраве, сейчас решается вопрос о проведении операции. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Ранее мальчик облил горючей жидкостью и поджег своего сверстника на юго-западе Москвы. По словам матери пострадавшего, ему не давали проснуться, чтобы он не ощущал боль.

Позже стало известно, что ребенок умер.

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