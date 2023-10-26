Екатеринбуржец прибил знакомую гвоздями к полу и поджег в гараже

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Житель Екатеринбурга прибил гвоздями знакомую женщину к полу и поджег в гараже. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 25 октября. 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на почве ревности начал конфликт со своей знакомой. Во время ссоры он затащил ее в гараж автосервиса на проспекте Космонавтов. Там он ее пытал: сначала прибил ступни к доске, а после облил горючей жидкостью и поджег.

Предварительно, после этого он посадил ее в машину и повез в лесной массив. Во время поездки женщина спровоцировала ДТП. Испугавшись, что водитель пострадавшей машины вызовет полицию, мужчина скрылся. Пострадавшей вызвали скорую помощь и доставили в больницу.

Злоумышленника задержали. СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга предъявил ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – частью 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Обвиняемый находится под стражей.

По данным УМВД по Екатеринбургу, фигурант дела работает сварщиком в мастерской, ранее несколько раз был судим за кражи, побои, умышленное причинение вреда здоровью, угон автомобиля, хищение имущества, пьяное вождение.

Ранее сообщалось, что суд в Якутии арестовал местного 59-летнего жителя по обвинению в убийстве четырех человек.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в двух мужчин и двух женщин. Мотивом для убийства четырех человек стала личная неприязнь арестованного.

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